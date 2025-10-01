ASSOS Textil'den Hızla Büyüyen Elde Edilen Başarılar

ASSOS Textil Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gözen, pandemi döneminde kurduğu entegre örme kumaş ve konfeksiyon tesisiyle kısa sürede önemli başarılara imza attığını duyurdu. İstanbul Hadımköy–Kıraç'ta 12 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren şirket, yıllık 6 bin ton kumaş üretim kapasitesi ve 200 kişilik ekibiyle iplikten bitmiş ürüne kadar tüm süreçleri tek çatı altında yönettiğini bildirdi. Gözen, "Türkiye'de kapasitemizi iki katına çıkarırken, ABD'de de 2026 başında yerel bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Şirket hakkında bilgiler veren Alper Gözen, "İplik girişinden örmeye, boyama–apreye ve kalite kontrole kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Böylece müşterilerimize hız, esneklik ve uçtan uca çözüm sunuyoruz. Firmamızın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları da dikkat çekiyor. Tesislerimizde yeşil enerji, ısı geri kazanım sistemleri ve su–enerji verimliliği projeleri uygulanıyor. Ayrıca organik ve geri dönüşümlü ipliklerle üretim yapılarak uluslararası sertifikalarla uyumluluk sağlanıyor. Avrupa ve Amerika pazarında güçlü iş birliklerine sahip olan firmamız, İspanya merkezli Inditex Grubu ile uzun süredir çalışıyor. ABD'de Burlington/New Jersey'de açtıkları irtibat ofisiyle Amerikan markalarına daha yakın hizmet veriyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde ABD pazarında her yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.

Türk tekstil sektörünün avantajlarına da değinen Gözen, "Köklü bilgi birikimi, genç iş gücü, elyaftan bitmiş ürüne uzanan tam ekosistem ve Avrupa'ya yakınlık bizi rakiplerimizden ayırıyor. Ancak sanayi alanları, yeşil dönüşüm teşvikleri ve mesleki eğitim programlarında daha fazla desteğe ihtiyaç var" dedi.

Gelecek vizyonunu paylaşan Gözen, "Türkiye'de kapasitemizi iki katına çıkarırken, ABD'de de 2026 başında yerel bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Paralelde AR-GE ve tasarım kapasitemizi artırarak enerji, su ve karbon ayak izi metriklerinde somut iyileşmeler sağlayacağız" diye konuştu.