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Assan Port'un yeni genel müdürü atandı

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Kibar Holding'e bağlı Assan Port'un yeni genel müdürü Mesut Yanar oldu. Yanar, şirketin stratejik büyüme hedeflerinde önemli rol oynayacak.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Port'un üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. Sektörün deneyimli ismi Mesut Yanar, 28 Şubat itibariyle Assan Port Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklarından Kibar Holding'in liman işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketi Assan Port'un yeni genel müdürü Mesut Yanar oldu. Yanar, Assan Port'un stratejik büyüme hedeflerinde önemli rol oynayacak ve doğrudan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı'na bağlı olarak görev yapacak.

Verilen bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra North West Kent College ve Middlesex University'de Konteyner Terminali Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Yanar, profesyonel kariyerine 2003 yılında Marport'ta Planlama Sorumlusu olarak başladı. Sırasıyla DP World'te Proje Müdürü, Durres Genel Müdürü ve Çelebi Port of Bandırma Genel Müdürü görevlerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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