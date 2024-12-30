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Assan Alüminyum'dan 'Fabrikada Sanat' Projesiyle Genç Sanatçılara Destek

Assan Alüminyum'dan 'Fabrikada Sanat' Projesiyle Genç Sanatçılara Destek
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Assan Alüminyum, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerini sergileyerek sanat ve sürdürülebilirlik projelerine destek veriyor. 'Fabrikada Sanat' sergisi, Tuzla'daki üretim tesislerinde açıldı.

Assan Alüminyum, 5'inci kez gerçekleştirdiği "Fabrikada Sanat" projesi kapsamında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerini satın alarak, üretim tesislerinde ve ofislerinde sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fabrikada Sanat sergisi bu yıl, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör'ün katılımıyla Tuzla'daki üretim tesislerinde açıldı.

Proje kapsamında, Assan Alüminyum, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eser yaratma süreçlerine destek veriyor ve düzenlenen atölye çalışmasında ortaya çıkan eserleri satın alarak, üretim tesislerinde ve ofislerinde sergiliyor.

Şirket, geleceğin ressamlarını desteklemenin yanı sıra üretim tesislerindeki çalışanları için de sanat dolu bir ortam oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şirket olarak tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde ele aldıklarını belirtti.

Güngör, "Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinde de bu yaklaşımı benimsiyoruz. Fabrikada Sanat projesiyle sanata ve genç sanatçılarımıza destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında ortaya çıkan eserler sayesinde sanatı hem ofislerimize hem de üretim tesislerimize taşıyarak çalışanlarımıza da keyifli bir ortam yaratıyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de sosyal sürdürülebilirlik alanında topluma katkı sunmayı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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