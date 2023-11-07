Asortie Mobilya, savaşların etkisiyle yeni pazarlara açılıyor

Dünyanın farklı bölgelerindeki savaşların Türkiye'nin tekstil, gıda, enerji, otomotiv, mobilya gibi lokomotif sektörlerinde belli başlı değişikliklere neden olduğunu söyleyen Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden hareketle mobilya sektörünün pandemiden bu yana ülke ihracatına ortalama 3,3 milyar dolar katkıda bulunduğu kaydediliyor. Ancak savaşlar, son yıllarda söz konusu bölgelere de yoğun ihracat yapan sektörümüzün de seyrini bozdu. Böylesi bir dönemde, farklı coğrafyalarda yeni pazarlar keşfetmek ve yeni pazarlama stratejileri geliştirmek daha önemli hale geldi. Ortadoğu ve Rusya pazarlarına önemli ölçüde ihracat yapan ve Ukrayna'da da mağazaları bulunan bir marka olarak, biz de yönümüzü bu koşullara bağlı olarak değiştirdik. Amerika ve Afrika pazarlarına açılma kararı aldık" dedi.

İsrail - Filistin savaşının Ortadoğu bölgesinden gelen mobilya talebini kısmen düşürdüğünü söyleyen Erat, bu zorlu döneme karşı aldıkları önlemleri ve oluşturdukları yeni stratejileri anlattı. Erat, "Asortie Mobilya olarak, savaşın etkilediği bölgelerdeki kayıplarımızı karşılamaya odaklandık ve yeni pazarlara açılarak ihracatımızı artırma kararı aldık. Bu doğrultuda dijital reklam ve PR çalışmalarımızı da önceliklendiriyoruz" diye konuştu.

Erat, "Farklı bölgelerde başarı ivmesi yakalamak için oranın demografik ihtiyaçlarına ve tüketici davranışlarına göre özelleştirilmiş reklam çalışmaları yapıyoruz. Böylece lüks mobilyalarımızı daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Büyümemizi sürdürürken ülke ekonomimize de katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.