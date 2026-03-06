ASO'ya "Eşitlik Kültürüne Duyarlı İş Yeri Ödülü" verildi

Ankara Sanayi Odası (ASO), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) tarafından düzenlenen Eşitlik Kültürüne Duyarlı İş Yeri (EKD) Ödülleri'nde "Meslek Odaları" kategorisinde ödül aldı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAİSDER tarafından düzenlenen 9. EKD Ödülleri çerçevesinde, ASO'ya, "Meslek Odaları" kategorisinde "Eşitlik Kültürüne Duyarlı İş Yeri Ödülü" verildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç'a ödülü, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Sektör Lideri Yeşim Akçollu ve KAİSDER Üyesi Dilşad Atalay takdim etti.

Ardıç, ödül törenindeki konuşmasında, KAİSDER'in iş dünyasında eşitlik kültürünün yaygınlaşması için önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Bugün bizlere takdim edilen bu ödül, Ankara Sanayi Odamızın eşitlik anlayışını kurumsal kültürünün bir parçası haline getiren tüm çalışma arkadaşlarım adına son derece kıymetlidir. Bu ödülü, aynı zamanda sorumluluk hatırlatması olarak görüyorum. Çünkü, çok iyi biliyoruz ki kadınların potansiyelini yeterince kullanamayan hiçbir toplum, güçlü ve sürdürülebilir kalkınma sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

"ASO personelinin yarısı, kadınlardan oluşuyor"

Kadınların emeği, vizyonu ve girişimciliğinin, yalnızca ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin temeli olduğuna işaret eden Ardıç, ASO olarak eşitlik anlayışını sözde değil, uygulamada hayata geçirmeye önem verdiklerini vurguladı. Oda bünyesinde kadın istihdamının güçlü şekilde temsil edildiğini aktaran Ardıç, şunları kaydetti:

"Odamız personelinin yarısı, kadınlardan oluşuyor. Ancak bizim için asıl önemli olan, kadınların yalnızca istihdamda değil, karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Ankara Sanayi Odamızda, 9 müdürlüğün 5'inde kadın müdürlerimiz görev yapıyor. Kurumsal yönetim araştırmalarının, bize gösterdiği çok net bir gerçek var. Kadınların daha fazla yer aldığı yönetim ekiplerinde, risk yönetimi güçleniyor, inovasyon artıyor, kurumsal performans yükseliyor. Çünkü kadınların aklı, titizliği, vizyoner bakışı ve çözüm odaklı yaklaşımı, yönetim kalitesine son derece olumlu yansıyor ve başarı artıyor. Biz de Ankara Sanayi Odamızda bu olumlu sonucu görmenin haklı gururunu yaşıyoruz."

"Sanayimizin geleceğinde kadınlar daha güçlü şekilde yer alacak"

Ardıç, ASO'nun 63 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın yönetim kurulu üyesinin görev yaptığını anımsatarak, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri Protokolü'ne de (WEPs) imza attıklarını bildirdi.

Gelecek Nesil Sanayiciler Derneğinin kurulmasına öncülük ettiklerine de değinen Ardıç, "Derneğin altı kişilik yönetim kurulunun, beşi genç kuşak kadın sanayicilerimizden oluştu. Bu tablo, bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Sanayimizin geleceğinde kadınların aklı, cesareti ve girişimciliği çok daha güçlü bir şekilde yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

KAİSDER Başkanı Mehlika Gider'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanı Akif Sesli, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Başkanı Süleyman Ekici, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Aydan Biri de katıldı.