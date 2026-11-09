ASO ile Ticaret Bakanlığının Turquality eğitimi 19 ilden katılımla başladı

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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Turquality Uzmanı Eğitim Programı, 19 ilden katılımcıyla başladı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, programda, Bakanlık uzmanları tarafından Turquality süreçleri, destek mekanizmaları ve ilgili mevzuata ilişkin bilgiler aktarılacak.

Programın açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, üretim gücünün markalaşmayla desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, "Fabrikada ürettiğimiz değeri, dünya pazarlarında markalarımızla büyütmeliyiz. Turquality Programı'nı, üretim gücümüzü marka gücüne, marka gücümüzü de kalıcı ekonomik değere taşıyan bir kurumsal dönüşüm aracı olarak görüyoruz. Program, stratejik planlama, kurumsal yönetim, tasarım, marka yönetimi ve uluslararası pazarlama alanlarında firmalarımızın yetkinliklerini geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Programın nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"ASO olarak üretim gücümüzü bilgiyle, yenilikçilikle ve güçlü markalarla daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz, ihracatını büyütürken her bir ürününden daha fazla katma değer elde eden bir sanayi yapısını güçlendirmektir."

19 ilden katılım sağlanan etkinlik, 13 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA