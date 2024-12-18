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ASO "İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi" düzenledi

ASO
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Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi"nde, yazılım sektöründeki son gelişmeler ile sektörün talep ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi"nde, yazılım sektöründeki son gelişmeler ile sektörün talep ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Odaya bağlı 35. Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesince gerçekleştirilen zirve, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) yapıldı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, BTK Başkan Yardımcısı Rıdvan Kahveci, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Komite Başkanı Nuray Başar ile alanında uzman isimler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Gönüllü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında yazılım ekosistemini güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ettiğini söyledi.

Yazılım sektörünün "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun lokomotifi olduğunu vurgulayan Gönüllü, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dijital dönüşümde öncü olma yolunda ilerlediğini bildirdi.

Gönüllü, küresel yazılım pazarı büyüklüğünün 2023'te 700 milyar doları aştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece yapay zeka yazılımlarının ekonomik değerinin 2030'a kadar 15 trilyon doları bulması bekleniyor. Dünyadaki şirketlerin yüzde 75'i dijital dönüşümünü tamamlamak için önümüzdeki 3 yılda yazılım yatırımlarını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük 10 şirketinin 7'si yazılım tabanlı teknolojik firmalarından oluşuyor."

Bakanlık olarak yazılım sektörüne destek verdiklerine işaret eden Gönüllü, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile Türkiye'deki yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yönelik adımlar attıklarını, Türkçe dil modeli oluşturmak için de çalışmalara hız verdiklerini anlattı.

Gönüllü, bu stratejiyle 2030'a kadar 50 bin yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, "2018-2024 yıllarında bilişim sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 470 KOBİ'ye 2,6 milyar lira destek verildi. Bu desteklerle KOBİ'lerimizin üretim kapasitesini artırırken teknolojik odaklı dönüşümlerine de öncülük ediyoruz." diye konuştu.

"Milli yazılım altyapılarının geliştirilmesi şart"

BTK Başkan Yardımcısı Kahveci, Türkiye'nin dijital düzende söz sahibi olması için milli yazılım altyapılarını geliştirmesinin ve kendi teknolojisini üretmesinin şart olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yazılım alanındaki yükselişinin stratejik bir kazanım olduğunu vurgulayan Kahveci, milli teknoloji çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli yazılımların geleceğe yönelik umutları artırdığını bildirdi.

"Yapay zeka yatırımlarının 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor"

ASO Başkanı Ardıç da üretim zincirinin her aşamasının dijitalleştiğini, karanlık fabrikaların yaygınlaştığını, akıllı üretim sistemleriyle sanayide bir paradigma değişimi yaşandığını ifade etti.

Katma değeri yüksek endüstri olan yazılımın küresel pazarının sürekli genişlediğini vurgulayan Ardıç, şunları söyledi:

"Mevcut ortamda küresel pazarda ayakta durabilmek için şirketler bilgiye daha fazla bağımlı hale geliyor. Bu nedenle dünyada bilgi iletişim teknolojileri yatırımlarının hacmi hızla artıyor. Yazılım sektörü ülkemizde hızlı bir gelişme trendi gösterirken başat ülkelerin sahip olduğu potansiyelin hala uzağındayız. Küresel yazılım ve bilişim sektörü büyüklüğü 5 trilyon dolar seviyelerinde. Türkiye'de ise sektör büyüklüğü iç pazarla beraber 25 milyar dolar civarında."

Ardıç, yazılım ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artışla 3,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini vererek, "Ülkemizde katma değerli ürün ve hizmet geliştirmenin lokomotifi olan yazılım sektörü, kamu tarafından stratejik sektör ilan edilip yol haritası oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka yatırımlarının 2026'da 300 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağının öngörüldüğünü aktaran Ardıç, bu teknolojinin üretim süreçlerine hızlı şekilde entegre edilmesinin önemini anlattı.

"Kodlama milli bir mesele haline getirilmeli"

Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Başar da "Teknolojik altyapının geliştirilmesi, kamunun yazılımda ortak dil kullanması, kodlamanın milli bir mesele haline getirilerek anaokulundan itibaren çocuklara öğretilmesi konularında teşviklere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Başar, sektörün teknopark kiralarındaki artış, nitelikli eleman bulamama, vize problemi gibi nedenlerle ürünlerini dünyaya açamama sorunuyla karşılaştığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ASO Başkanı Ardıç tarafından Bakan Yardımcısı Gönüllü ve BTK Başkan Yardımcısı Kahveci'ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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