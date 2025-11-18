ASO Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) heyeti, odanın kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anıtkabir ziyaretine, ASO Başkanı Seyit Ardıç, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri, ASO üyesi sanayiciler ve oda çalışanları katıldı.

ASO heyeti, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Başkan Ardıç, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ilkeleriniz ve gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda 18 Kasım 1963'te kurulan odamızın 62. yıl dönümünde, huzurunuzda bulunmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. En değerli mirasınız olan Cumhuriyetimizin değerleriyle aydınlanan yolumuzda, sanayinin ülkemiz için önemini vurgulayan, 'Her yeni endüstri eseri, çevresine refah ve uygarlık, bütün memlekete sevinç ve kuvvet vermektedir' sözlerinizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bini aşkın üyemizle, aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunuyor, Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Minnet, özlem ve saygıyla."