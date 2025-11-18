Haberler

ASO Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sanayi Odası, kuruluşunun 62. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, yapılan ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) heyeti, odanın kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anıtkabir ziyaretine, ASO Başkanı Seyit Ardıç, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri, ASO üyesi sanayiciler ve oda çalışanları katıldı.

ASO heyeti, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Başkan Ardıç, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ilkeleriniz ve gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda 18 Kasım 1963'te kurulan odamızın 62. yıl dönümünde, huzurunuzda bulunmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. En değerli mirasınız olan Cumhuriyetimizin değerleriyle aydınlanan yolumuzda, sanayinin ülkemiz için önemini vurgulayan, 'Her yeni endüstri eseri, çevresine refah ve uygarlık, bütün memlekete sevinç ve kuvvet vermektedir' sözlerinizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bini aşkın üyemizle, aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunuyor, Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Minnet, özlem ve saygıyla."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.