ASO Başkanı Seyit Ardıç: Üniversiteler Geleceğin Gereksinimlerine Uygun Donanımlar Kazandırmalı

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Ardıç, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji Araştırma Topluluğunun düzenlediği "Malzeme Günleri" etkinliğinde mühendis adaylarıyla bir araya geldi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, sanayiyle akademi arasındaki köprülerin daha da güçlenmesi için çok değerli bir fırsat olduğunu bildirerek, "Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu dönemde, iş gücü piyasaları ve eğitim yapıları büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişimin merkezinde yer alan üniversiteler, öğrencilere geleceğin gereksinimlerine uygun donanımlar kazandırmakta kilit rol oynuyor. Güçlü bir sanayi için üniversite-sanayi işbirliğinin en üst noktada olması gerektiğini çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Metalurji ve malzeme mühendisliğinin sanayinin rekabet gücünü belirleyen temel alanlardan olduğuna işaret eden Ardıç, "Yeni nesil teknolojiler, hafif ama dayanıklı malzemeler, çevre dostu üretim süreçleri ve yüksek katma değerli ürünler, savunmadan otomotive, enerjiden sağlığa kadar birçok sektörde yeniliklerin önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bilgi, ancak paylaşıldıkça büyür, değer kazanır"

Malzeme alanındaki her yeni bilginin ve buluşun sadece sanayiciler için değil, ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve küresel rekabet gücü için de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ardıç, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesini, genç araştırmacıların desteklenmesini ve yenilikçi projelerin sanayiye kazandırılmasını temel öncelikleri arasında gördüklerinin altını çizdi.

Ardıç, öğrencilere yönelik şunları kaydetti:

"Bilgi, ancak paylaşıldıkça büyür, değer kazanır. Ürettiğiniz her yeni fikir, geliştirdiğiniz her proje için kapımızın her zaman sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizlerle birlikte çalışmaya, bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımaya hazırız. Siz yeter ki hayal edin, biz desteklemeye her zaman varız. Bazen küçük bir vida, koca bir uçağın düşmesini engeller, bazen doğru seçilmiş bir malzeme, milyonluk projeleri kurtarır. Sizler, o kritik parçaları seçecek, doğru kararları verecek gençlersiniz. Gelecek, sizin ellerinizde şekillenecek."