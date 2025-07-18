ASLANEGE Grup'un Genel Müdürü Ünal Bay Oldu

Güvenlik ve entegre hizmetler alanında faaliyet gösteren ASLANEGE Grup, yönetim kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Sektörün önde gelen yöneticilerinden Ünal Bay, ASLANEGE Grup'un genel müdürlük görevini üstlendi.

İzmir merkezli ve Türkiye genelinde 2 bini aşkın personeliyle hizmet sunan ASLANEGE Grup, bu stratejik adımla birlikte hizmet kalitesini artırmayı, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımayı ve kurumsal büyümeyi daha güçlü temellere oturtmayı hedefliyor. Yeni dönemde dijitalleşme, insan kaynağı gelişimi ve sektörel çözümlerde derinleşmeye yönelik kapsamlı çalışmalar planlanıyor.

Ünal Bay'ın liderliğinde, operasyonel süreçlerin teknolojiyle yeniden yapılandırılması, çalışanlara yönelik eğitim ve gelişim odaklı politikaların uygulanması ve sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş entegre hizmet modellerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Bay'ın vizyonu ve tecrübesiyle ASLANEGE'nin daha çevik, verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Ünal Bay kimdir?

Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği mezunu olan Ünal Bay, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden de lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde takım komutanı olarak başlayan Bay, özel sektörde uzun yıllar Tepe Savunma ve Güvenlik bünyesinde farklı bölge ve üst yönetim kademelerinde görev yaptı. Ege, Akdeniz ve Çukurova bölgelerinden sorumlu operasyon direktörlüğü ve genel müdürlük gibi kilit görevlerde bulunan Bay, güvenlik sektöründe operasyonel yönetim, dijital dönüşüm ve insan kaynağı stratejileri konusunda güçlü bir birikime sahiptir.

ASLANEGE Grup

ASLANEGE Grup, özel güvenlik ve entegre hizmetler alanında Türkiye genelinde faaliyet gösteren öncü firmalardan biridir. İzmir merkezli yapısıyla kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sanayi bölgeleri başta olmak üzere birçok farklı alanda çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eden ASLANEGE, hizmet verdiği her alanda fark yaratmayı hedeflemektedir. - İZMİR