Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tarım Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklı 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Nohut tohumu teslim törenine Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

En önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede ekilişi son yıllarda oldukça azalan nohudun tekrar ürün yelpazesinde önemli bir paya sahip olmasını hedeflediklerini söyleyen Aslanapa İlçe Tarım Müdürü Alptuğ Tekeli, " Tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Ayrıca öncelikle ilçemiz olmak üzere ilimize ayrılan pay için çok ciddi çaba harcayan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Orhan Özçalık'a da teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi