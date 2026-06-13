ASKON, 'İnşaat ve Gayrimenkul Sektöründe Güncel Değerlendirmeler' programı düzenledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), "İnşaat ve Gayrimenkul Sektöründe Güncel Değerlendirmeler" programını gerçekleştirdi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, genel merkezde gerçekleştirilen programa ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, ASKON İnşaat ve Mobilya Sektör Başkanı Abdülkadir Akkuş ile çok sayıda iş insanı ve sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin deprem gerçeği karşısında güvenli şehirlerin inşasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, kentsel dönüşümün artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Emlak Konut'un yalnızca konut üreten bir kurum olmadığını, aynı zamanda şehirlerin dönüşümüne yön veren önemli bir aktör olduğunu ifade eden Aydın, "6 Şubat depremleri bizlere bir kez daha göstermiştir ki kentsel dönüşüm artık bir tercih değil, milli bir zorunluluktur. Bu noktada Emlak Konut'un öncülüğünde geliştirilen projeler ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Aydın, konut üretiminin sürdürülebilirliği ve vatandaşların konuta erişiminin sektör açısından kritik önemde olduğunu belirterek, finansman maliyetleri, arsa üretimi ve uzun vadeli kredi imkanlarının sektörün geleceğini doğrudan etkilediğini ifade etti.

İnşaat sektörünün ekonominin temel taşı olduğunu kaydeden Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnşaat sektörü deyip geçemeyeceğimiz kadar önemli bir sektör. Yaklaşık 250 farklı alt sektörü doğrudan etkiliyor. İnşaat sektörü durduğu zaman bu sektörlerin tamamı etkileniyor. Dolayısıyla inşaat sektörünün yaşaması, üretmeye ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu sektör sadece konut üretmiyor, istihdam oluşturuyor, sanayiyi destekliyor ve ekonomik büyümeye katkı sağlıyor."

Aydın, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında kamu ve özel sektörün ortak vizyonla hareket etmesinin önemine işaret ederek, sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde ortak aklın ve iş birliğinin belirleyici olacağını kaydetti.

"Emlak Konut'un ilk uluslararası sukuk ihracı başarıyla tamamlandı"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir şehirlerin inşasının kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Deprem riskine karşı dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, Emlak Konut olarak bu alandaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Yılmaz, Türk müteahhitleri ve Türk markalarıyla birlikte Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez bölgesinde yeni fırsatları değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Emlak Konut'un ilk uluslararası sukuk ihracının başarıyla tamamlandığını kaydeden Yılmaz, yatırımcılardan gelen yoğun talebin Türkiye gayrimenkul sektörüne duyulan güveni ortaya koyduğunu ifade etti.

ASKON İnşaat ve Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu ekonomik performansın şehircilik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında atılan adımlarla daha da ileriye taşındığını belirterek, "Şehirlerimizin dönüşümü, güvenli yapılaşma anlayışının yaygınlaşması ve yaşam standartlarının yükselmesi, ülkemizin geleceğe yönelik en güçlü kazanımları arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.