ASKON Başkanı Aydın: Huzur Ortamı Yatırımları Artırıyor

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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin huzur ortamının ülkede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığını belirtti. Ağrı'daki Karma Yaşam Projesi’nin, bölgenin ekonomik ve sosyal dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sağlanan huzur ortamı sayesinde Türkiye'nin her bölgesinin kalkınmasına yönelik hizmetlerin gitmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini bildirdi.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye'nin her köşesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini belirtti.

Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin sağladığı huzur ortamı sayesinde ülkemizin her bölgesinin kalkınmasına yönelik hizmetlerin gitmesi bizleri son derece memnun etmektedir. Bu yatırımların daha da çok artması ulusal birliğimizin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Farklılıklarımız ancak ve ancak zenginliğimiz olmalıdır. Bu toprakların ve birlikte huzur içinde yaşamanın önemini bilelim, hep birlikte 'Terörsüz Türkiye' hedefine sahip çıkalım."

" Ağrı'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasında bir dönüm noktası olan, Ağrı Karma Yaşam Projesi'nin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum." diyen Aydın şöyle devam etti:

"Bu proje, yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bölgenin ticaret, turizm ve istihdam vizyonunu yeniden şekillendirecek bir yaşam merkezidir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak, Türkiye'nin her köşesinde sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Ağrı Valiliğimiz, Ağrı İl Özel İdaresi ve İsra Holding iş birliği içinde hayata geçirilen mega projeler, Ağrı'yı bir cazibe merkezi haline getiriyor."

Aydın, ASKON olarak, bu tür yatırımların artması için iş dünyası ve kamu iş birliğini her platformda savunduklarını belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise bu yatırımın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de başlangıcı olduğunu, Ağrı'nın bölgesel çekim merkezi olma yolunda ilerlediğinin altını çizdi.

Koç, "Yeni nesil yaşam alanlarıyla halkımıza daha modern, erişilebilir ve kaliteli bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
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