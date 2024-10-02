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ASKON Aydın Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

ASKON Aydın Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, mevcut başkan Murat Gün'ün güven tazelediği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Murat Gün, derneğin gelecekteki hedeflerini ve bölge ekonomisine katkılarını vurguladı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Murat Gün'ün başkanlığında tek liste ile gidilen seçimlerde Murat Gün güven tazeledi.

Kongrenin açılışında üyelere ve davetlilere hitap eden Murat Gün, derneğin son dönemdeki faaliyetlerini değerlendirip gelecek dönem için hedeflerini açıkladı.

Genel kurula iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katılırken kongre kapsamında gündem dışı yapılan görüşmelerde, derneğin bölge ekonomisine katkıları da ele alındı. Genel Kurul'da güven tazeleyen Gün, "ASKON olarak, Aydın'da iş dünyasının büyümesine katkı sağlamak ve üyelerimizin küresel pazarlarda daha etkin rol almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel kurulumuzda aldığımız kararlarla bu hedefe bir adım daha yaklaştık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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