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ASKON Aydın Şubesi, Başarılı Çalışmalarıyla Ödüllendirildi

ASKON Aydın Şubesi, Başarılı Çalışmalarıyla Ödüllendirildi
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, genel merkez tarafından yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle takdir plaketi ile ödüllendirildi. Başkan Murat Gün, bu başarının birlik ve beraberliğin bir yansıması olduğunu belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı genel merkez tarafından takdir plaketi ile ödüllendirildi. Şube Başkanı Murat Gün, plaketi ASKON Aydın Şubesi'nin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği çalışmaların bir yansıması olduğunu belirtti.

ASKON Aydın Şubesi olarak, bölge ekonomisine katkıda bulunmak ve iş dünyasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli projelere imza attıklarını ifade eden Murat Gün, "Bu çalışmaların meyvesini almak ve takdir plaketi ile ödüllendirilmek, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu plaketi, şubemizin her bir üyesinin özverili katkıları sayesinde aldık. ASKON Aydın Şubesi olarak, daha büyük hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

ASKON Aydın Şubesi'nin ekonomik kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerine olan katkısı devam edeceğini de kaydeden Gün, plaketin gelecekteki projeler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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