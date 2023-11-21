Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, il tarım ve orman müdürü ile, kentte yürütülen tarımsal faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İl Tarım ve Orman Müdürü ile Tarımsal Faaliyetler Hakkında Görüştü

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, il tarım ve orman müdürü ile, kentte yürütülen tarımsal faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Çalışkan beraberindeki ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Aydemir, Kurtuluş Şengül, Harun Ensar, İsa Topal ve Sedat Aydın ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

ASKON Başkanı Çalışkan, İl Müdürünü Makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İlimizde yürütülen tarımsal faaliyetler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Adana'ya değer katacak projeleri için İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nu ve ekibini yürekten kutladığını ve başarılar dilediğini iletti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini ileterek, başarılar diledi. - ADANA