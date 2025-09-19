Aşırı Şeker Tüketimi Sağlığı Tehdit Ediyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, şekerin sadece kilo aldıran masum bir tatlandırıcı olmadığını, başta kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obezite olmak üzere birçok sağlık sorununu tetiklediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, fazla şekerin, kalp ve beyin sağlığını doğrudan olumsuz etkilediğini aktardı.

Fazla şekerin damar sertliğini hızlandırdığını, inme ve kalp krizi riskini artırdığını vurgulayan Oral, "Ayrıca fazla şeker tüketimi, özellikle çocuklarda erken yaşta obeziteye, bağımlılık benzeri davranışlara ve ileri yaşlarda diyabete zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.

Oral, günlük tüketilen pek çok üründe gizli şekilde bulunduğunu kaydederek, "Gazlı içecekler, hazır meyve suları, paketli gıdalar ve soslarda yüksek oranda gizli şeker bulunuyor. Vatandaşlarımız bu ürünleri farkında olmadan tüketerek günlük sınırın çok üzerinde şeker alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı şeker tüketiminin yalnızca diyabet ve obeziteye değil, aynı zamanda kanser riskine, karaciğer yağlanmasına ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya da yol açtığını ifade eden Oral, şekerin fazlasının ilaç değil, hastalık demek olduğunu vurguladı.

Oral, çocukların erken yaşta şeker bağımlılığından korumasının, yetişkinler olarak da günlük şeker tüketiminin kısıtlanması gerektiğine değinerek, "Dünya Sağlık Örgütü, günlük alınan kalorinin en fazla yüzde 10'unun şekerden gelmesini öneriyor. En sağlıklı seçenek günlük şeker tüketimini yüzde 5'e, yani günde 6 çay kaşığına düşürmek" bilgisini paylaştı.

Sağlıklı yaşam için vatandaşlara paketli ürünlerden uzak durmalarını tavsiye eden Oral, tatlı ihtiyacını taze meyvelerden karşılamaları ve düzenli egzersiz yapmaları gerektiğini hatırlattı.