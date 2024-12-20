Üye Girişi
Haberler
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücretin belirleneceği toplantılarda işçi kesimini temsilen katılan Türk-İş, taleplerini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Mevcut asgari ücrete %74 zam anlamına gelen bu teklif sonrası işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ve stajyer maaşları için de rakamlar değişti.

Asgari ücret pazarlığında dün önemli bir eşik daha geçildi. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını da dün yapan komisyonda, bu zamana kadar hiç rakam konuşulmadı. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden bir teklif beklese de bu beklentisi gerçekleşmedi. Bunun üzerine Türk-İş 2025 yılı için asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.

İLK RAKAM TÜRK-İŞ'TEN: 29 BİN 593 LİRA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette alım gücünün 11 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Asgari ücretin geçim ücreti olduğunu belirten Atalay, "Rakam vermesi gerekenler vermedi ama bizden rakam bekleniyor. Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor.' Maden iyiye gidiyor güzel bir ücret açıklayın da hepimiz memnun olalım. Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır." dedi.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ %74'LÜK ZAM DEMEK

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi yüzde 74'lük bir zamma eş değer. TÜRK-İŞ bu hamlesiyle beklentiyi çok yukarı taşıdı ve bu zamana kadar gündeme gelmeyen bir rakam ortaya çıktı. Sadece siyasi partiler asgari ücret taleplerini 30 bin ve üzeri olarak açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA DEĞİŞECEK KALEMLER

Asgari ücret, sadece çalışanların maaşını değil, aynı zamanda devlet destekleri, sigorta primleri ve sosyal yardımları da şekillendiren temel bir kriter. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve stajyer maaşları da değişecek.

Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti

YÜZDE 74'LÜK ZAMMA GÖRE YENİ ÜCRETLER

Peki TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük zam talebinin gerçekleşmesi durumunda söz konusu kalemler kaç lira olacak? İşte yüzde 74'lük asgari ücret zammına göre yeni ücretler:

İŞSİZLİK MAAŞI

En yüksek: 27 bin 632 lira (Mevcut 15 bin 880 lira)

En düşük: 13 bin 816 lira (Mevcut 7 bin 940 lira)

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Yıllık: 34 bin 803 lira (Mevcut 20 bin 2 lira)

GSS PRİMİ

Aylık: 1.045 lira (Mevcut 600 lira)

Yıllık: 12 bin 529 lira (Mevcut 7 bin 200 lira)

STAJYER MAAŞI

8 bin 875 lira (Mevcut5 bin 100 lira)

BES KESİNTİSİ ( Mevcut Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü)

1.044 lira (Mevcut 600 lira)

Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı
img

Esad sonrası paraya para demiyorlar
img

Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu kadar sistemsiz yönetilen bir ülke olamaz bir formül oluşturursun her yıl o formule göre ilan edersin aylarca süren br koyun pazarlığı da olmaz bu ne ya

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Neyin hesabı değişmiş kardeşim??? Sanki bu parayı verecekler.Salak salak hayaller kuruyorsunuz,ne aptal bi haber bu..

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Arkadaşım 100 defa söyledim Yine söylüyorum 65 yaş aylıkları engelli aylıkları Evde bakım aylıkları memur kattayısına göre ayarlanıyor yani hepsi Ocak ayında belli olacak bu işi bizzat Kendimden biliyorum yıllardır Ocak ayı memur katsayısını bekleyeceğiz enflasyonu değil

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

ZAM ZAM HASTALIKLI ÜLKE GAVURLAR DOĞUYOR 90 SENE YAŞIYORLAR EKMEK 80 SENT GEBERİNCEDE 80 SENT BU NE ZAVALLILIK.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıokan:

zam değil alım gücü istiyoruz. istersen asgari ücreti 50bin TL yap. ertesi gün ekmek 50tl olduktan sonra neye yarar...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİzmarit:

Ülkemizdeki Tc kimliği adı altında vatandaşı sömüren topraksız yurtsuz insanlar var, Ekonominin kötü olması ise işvereni etkilemesi gerekirken emekçiyi etkiliyor. İşveren ekonomi şartlarının kötüye gitmesiyle müşterilerine birim fiyatına zam yaparak gelirde-zarar politikasına çözüm buluyor fakat işçi zam için işverenin karşısına çıktığında ise ekonomi şartları şu bu diyerek dip rakamdan kapı açıyor. Sonrada halk hükümet düşmanı oluyor piyasayla oynayanlar ile bunlar aynı kişilerdir.Chp skntılıdı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgzl:

bu memlekette anlamadığım bir şey var neden saat ücretine geçilmiyor neden dünyanın heryerinde böyle...yetmedi emeklinin malülün yaşlının maaşını şu anki çalışan neden düşünmüyor onlara refah saglansın istemiyor..bu insanlar emekli olmayacakmı ??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTugberk null:

Bizde öküz çok . Hemen kanarlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDamla Sengul:

profesör maaşı az kalıyor o zaman

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşektir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 20-21 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5. ceketi kim giydi? MasterChef dördüncü ceketi kim giydi 20 Aralık Cuma? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.