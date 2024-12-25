Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var

Milyonlarca çalışanın ve dar gelirlinin beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı belli oldu. İşçi tarafının katılmadığı, dördüncü ve son komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI..."

Yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, yapılacak artışı nokta atışı tahmin eden isimlerden biri olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilere yapılacak zamla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdursun, konuya ilişkin açıklamasında "Asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Hayırlı olsun. Emeklilere de %17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile %25'e tamamlanır. En düşük emekli aylığı da 15 bin TL olur" ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30'luk bir fark oluşacak. 2025'te emeklilik dilekçesi verecek olanlara, daha düşük maaş bağlanacak.

Bu durumun nedeni olarak ise ise maaş bağlama katsayısının bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanması olarak açıklandı.