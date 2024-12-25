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Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var

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Asgari ücreti haftalar öncesinden doğru tahmin eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu kez 2025'teki en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminini de açıkladı. Erdursun, "Emeklilere de yüzde 17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile yüzde 25'e tamamlanır. En düşük emekli aylığı da 15 bin TL olur" ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca çalışanın ve dar gelirlinin beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı belli oldu. İşçi tarafının katılmadığı, dördüncü ve son komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI..."

Yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, yapılacak artışı nokta atışı tahmin eden isimlerden biri olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilere yapılacak zamla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdursun, konuya ilişkin açıklamasında "Asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Hayırlı olsun. Emeklilere de %17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile %25'e tamamlanır. En düşük emekli aylığı da 15 bin TL olur" ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30'luk bir fark oluşacak. 2025'te emeklilik dilekçesi verecek olanlara, daha düşük maaş bağlanacak.

Bu durumun nedeni olarak ise ise maaş bağlama katsayısının bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanması olarak açıklandı.

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvatandaş:

eyt ile beraber emekli sayısı arttı. bir emekliyi 1.5 çalışan nasıl bakacak. bu rakamlar çok fazla . emekli aylıklarının yarı yarıya düşürülmesi lazım.

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıekrem celebi :

La oglum tutturmusunuz kiskancliginizdan hasetliginizden eyt diye 22 sene once babalarimiz dedelerimiz 40 yasinda emekli oluyordu asgeri ucretten fazla para aliyordu sormuyirsunuz nasil degisti bu durum diye agziniza vermisler bir duduk calip duruyorsunuz onuda calamiyorsunuz ..eyt haktir siz emeklide olamayacaksiniz olsanizda bu paralarida alamayacaksiniz bunu sorgulayin..ne yediriyor bu akp size makarna olamaz anca saman veya ot veriyordur

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ana sayfada ki 20 haberin 19 tanesi asgari ücret.

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