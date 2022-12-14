Asgari ücrette ikinci toplantıda da rakam konuşulmadı

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Yeni asgari ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşulur" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işveren heyetini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetini temsilen ise Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak katıldı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Bugün gelen raporları değerlendirdik, birkaç ek bilgi istedik. Onlar da geldiğinde kamuoyu ile paylaşıp nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de bu yıl yine masada. Talebimizi yineledik" ifadelerini kullandı. ,