Asgari ücrette ikinci toplantıda da rakam konuşulmadı
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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi.
ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Yeni asgari ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşulur" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işveren heyetini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetini temsilen ise Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak katıldı.KAVLAK: RAKAM KONUŞULMADIYaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Gerek maliyeden, Ticaret Bakanlığı'ndan, gerekse TÜİK'ten arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar, biz de gerekli notları aldık. Bazı ekstra bilgiler talep ettik kendilerinden. Bu sunumlarla ilgili değerlendirmeyi Türk-İş yönetimi ile yarın sabah yapıp kamuoyuna bir açıklama yapacağız. 3'üncü toplantı için tarih belirleyemedik. Sunumların gelmesini bekleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Erken gelirse yine sizin bilginiz dahilinde 4'üncü toplantıyı gerçekleştireceğiz. Yeni asgari ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşulur. Bundan sonraki toplantı son mu olur onu bilemiyorum; ama yavaş yavaş rakam da konuşulmaya başlanacak. TÜİK'ten bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız" diye konuştu.Kavlak, TÜİK'ten bir işçinin aylık geçim maliyetine ilişkin bir rakamın gelip gelmediğine ilişkin soruya ise "O daha gelmedi. Zaten o geldikten sonra rakamlar konuşulur" dedi.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Bugün gelen raporları değerlendirdik, birkaç ek bilgi istedik. Onlar da geldiğinde kamuoyu ile paylaşıp nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de bu yıl yine masada. Talebimizi yineledik" ifadelerini kullandı. ,