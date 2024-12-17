Asgari ücret komisyonunun 3. toplantısı net rakam için büyük önem taşıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirleyeceği asgari ücreti kararlaştırmak üzere ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, işveren heyeti adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve işçi heyeti adına TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

İKİNCİ TOPLANTIDA DA RAKAM KONUŞULMADI

50 dakika süren toplantıda, ekonomik göstergeler, asgari ücretlilerin yaşam standartları ve işverenlerin maliyetleri gibi konular ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar, bir rakam açıklanmasını istediklerini fakat rakamın açıklanmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak bugün ikinci toplantımızı yaptık. Birinci toplantıda olduğu gibi bugün de görüşmelerimiz hemen hemen birbirine benzer görüşmelerdi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Haftaya yapılacak duyuruda 3. toplantı tarihi netleşecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK DÖNEM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik verilere dayalı olarak pazarlıklarını sürdürecek.

DÖRT TOPLANTI İLE ASGARİ ÜCRET BELİRLENECEK

Komisyon, dört toplantının ardından nihai kararı verecek. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı, bu toplantılarda yapılacak görüşmelere ve ekonomik verilere bağlı olarak şekillenecek. Üçüncü toplantı, bu sürecin en kritik aşamalarından biri olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.