Asgari ücretli çalışan şoför, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon TL'yi iade etti - Haberler

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Asgari ücretli çalışan şoför, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon TL'yi iade etti

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Ekonomi
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Adana'da asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti.

Yüreğir ilçesinde bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Erdinç Kaya(42), 18 Nisan'da cep telefonuna gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı. Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü.

Asgari ücretli çalışan şoför, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon TL'yi iade etti

PARAYI HEMEN GERİ GÖNDERDİ

Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti. Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi. Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Asgari ücretli çalışan şoför, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon TL'yi iade etti

"HAK EDİLMEYEN BİR PARAYDI"

Kaya, "Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler. Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun" diye konuştu.

Asgari ücretli çalışan şoför, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 milyon TL'yi iade etti

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Ekonomi

Türk Lirası, Nisan, Banka, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

By rabsin:

Şimdi bu adam parayı harcasa suç sayılıyor. Ama vermediği zaman da banka geri alamıyor. Kişinin kendi vermesi gerekiyor..

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slim shady:

Ülkemde çok dürüst insanlar var!

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MUSTAFA KEMAL:

NE YAPMASINI BEKLİYORSUNUZ PARAYI YEMESİNİ Mİ ?

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500
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