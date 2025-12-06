Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Haberler

Güncelleme:
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜİK'in enflasyon sepetinin asgari ücretlinin gerçek tüketim kalıplarını yansıtmadığını belirterek, asgari ücretin kira ve gıda gibi temel harcamalara göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Arslan ayrıca mevcut komisyon yapısının sağlıklı bir sonuç üretemeyeceğini vurguladı.

Asgari ücret pazarlığı yaklaşırken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜİK verileriyle belirlenen hesaplamaların asgari ücretlinin gerçek hayat şartlarını yansıtmadığını söyledi. Arslan, asgari ücretin kira ve gıda gibi temel harcama kalemlerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜİK'İN SEPETİ ASGARİ ÜCRETLİYİ YANSITMIYOR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yaklaşırken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sistemin tamamen değişmesi gerektiğini belirten açıklamalar yaptı. Arslan, hesaplamalarda kullanılan TÜİK verilerinin gerçek ihtiyaçlardan uzak olduğunu belirterek "TÜİK'in sepetindeki oranlar, asgari ücretle çalışanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil. Bizim tüketim ağırlığımızın yüzde 50'si kira, gıdadır. Bu ve benzeri temel tüketim mallarındaki fiyatlara göre asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET HESABINDA YENİ KRİTER ÇAĞRISI

Arslan, asgari ücretlinin hayat pahalılığıyla mücadelesinde en büyük yükün kira, gıda, ulaşım ve enerji olduğunu belirtti. Bu nedenle ücretin belirlenme modelinin de değişmesi gerektiğini söyledi:

KOMİSYONUN YAPISI DA ELEŞTİRİLDİ

Arslan, komisyon yapısının mevcut haliyle sağlıklı bir sonuç üretmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Önerileri arasında şunlar yer aldı:

"BÖYLE BİR KOMİSYONDAN SAĞLIKLI BİR ÜCRET ÇIKMAZ"

Arslan, hem TÜİK sepetinin hem de komisyon yapısının asgari ücretlinin gerçek yaşamını yansıtmadığını vurgulayarak "Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonundan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz, çıkaramazsınız" dedi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
title
