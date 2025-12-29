Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları merak ediliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12-13, memur ve memur emeklilerine ise daha yüksek artış öngörürken, en düşük emekli aylığının 19 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini ifade etti.
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.
- Memur ve emeklilerinin yüzde 17,55 zamları netleşti.
- SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükseleceğini belirtti.
Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.
Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL'YE YAKLAŞACAK
Asgari ücret zammını nokta atışı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun şimdi de memur ve emekli zammı için beklediği rakamı açıkladı. Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde, "Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek." dedi.
2026 OCAK ZAMMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ORANLAR
Özgür Erdursun, 2026 Ocak ayında maaş artışlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde sıraladı:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 12,3
- Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7