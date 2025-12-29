Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL'YE YAKLAŞACAK

Asgari ücret zammını nokta atışı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun şimdi de memur ve emekli zammı için beklediği rakamı açıkladı. Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde, "Benim beklentim, herhangi bir ek iyileş­tirme yapılmaması hâlinde en düşük emek­li aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yük­selmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emek­lilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek." dedi.

2026 OCAK ZAMMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ORANLAR

Özgür Erdursun, 2026 Ocak ayında maaş artışlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde sıraladı: