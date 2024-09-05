Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP hedeflerinin ardından yeni hesap

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi.

Bugün açıklanan yeni OVP hedeflerinin ardından ekonomi yazarı Şeref Oğuz, katıldığı bir yayında asgari ücret için yeni hesaplamalarda bulundu.

OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretli çalışanlar ve işverenler, Ocak ayında gelecek olan asgari zammı araştırmaya başladı.

Ekonomi yazarları birer birer asgari ücret zam tahminlerini açıklarken en çarpıcı açıklama ekonomi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi.

ENFLASYON REVİZE EDİLDİ

Bugün açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, enflasyon yukarı yönlü revize edildi.2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıkarıldı.

Şeref Oğuz, bu yeni enflasyon tahminlerine göre 2025 yılı asgari ücrete ne kadar zam gelebileceğini hesapladı.

ASGARİ ÜCRET 20 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR

Aralık ayında TÜRK-İŞ ve DİSK masaya oturduğunda oranların kaç olacağı merak edilirken enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma yaşandı.

Oğuz, bu sapma ile birlikte yaptığı hesapta ocak ayında asgari ücretin 20 bin TL'ye yükselebileceğini duyurdu.