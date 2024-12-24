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Asgari ücret zammını düşük bulan yurttaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi

Asgari ücret zammını düşük bulan yurttaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
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Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zammı düşük bulan yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yapılan zamma tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini açıkladı. Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 30'luk zam ile birlikte asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya yükseldi.

Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve Genel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası ücretleri de yükseldi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zammı düşük bulan yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yapılan zamma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Suriye kadar düşünmediniz bu memleketi" , "Açlık sınırı yanİ bir insanın sadece gıdasınız yeterli gelecek para 24 bin küsur. Ama asgari ücret 22 bin küsur.. Yazıklar olsun" , "i şçinin yanında değil de patronun yanında olsanız daha çok oy kaybedersiniz patronlar iktidar yapmaz" , "Acilen demokratik yollarla erken seçime gidilmenin yolları bulunmalıdır" denildiği görüldü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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