Asgari ücret zammı neleri değiştirecek? İşsizlikten yaşlılık aylığına kadar birçok kişinin geliri artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak. Milyonların maaş zammını belirlemek için Asgari Ücret Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?



Asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklikler ortaya çıkacak. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve bireysel emeklilik kesintileri yer alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zamla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında uygulanıyor. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. 2022 yılı için GSS primleri 150 lira. Asgari ücret zammıyla GSS prim ödemeleri de artacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 liraya yükselmişti. Temmuz ayındaki asgari ücret zammıyla engelli aylığı da yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı asgari ücrete yılbaşında yapılan yüzde 50'lik zammın ardından 2022'de 1.296 TL olmuştu. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı da artacak.

BES KESİNTİLERİ

Bireysel Emeklilik kesintileri her ay çalışanın brüt maaşının yüzde 3'ü olarak uygulanıyor. Asgari ücretin artmasıyla bu kesintiler de artacak.

RAPOR PARASI

Asgari ücretle birlikte değişecek bir başka kalem ise rapor ücretleri. Bu yıl için ayakta tedavi edilen hastalar günlük 111 lira, yatarak tedavide 83 lira alıyor. Zamla birlikte bu tutarlar da yükselecek.

STAJ ÜCRETİ

Staj yapan öğrencilere net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret ödeniyor. Şu an en düşük staj ücreti 1.276 lira. Zamla birlikte bu ücret de artacak.