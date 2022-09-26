Tahminler dillendirilmeye başlandı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı Türkiye'de yaşayan milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair kısa süre önce yaptığı açıklamada asgari ücretin hesaplaması sırasında enflasyonun göz önüne alınacağını ifade etmişti. Kulislerde konuşulan son rakamın ise 7700 lira olduğu ifade edildi.

Son olarak temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılarak 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Eylül ayının başında yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum." sözlerini kullandı.

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala çalışanlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa süre önce yaptığı açıklama gazetecilerin "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı içinde uygulanacak olan asgari ücreti 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Yüzde 52 oranında yapılan zammın ardından enflasyon yükselişine devam ederek yüzde 70'i aştı. Bunun üzerine temmuz ayında yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Enflasyon oranları göz önünde bulundurularak asgari maaş,yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseltildi.

ASGARİ ÜCRET 7700 LİRA CİVARINDA OLACAK

Diğer yandan bir televizyon kanalında açıklama yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, '1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden 5500 TL'ye beklenen enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa 7700 lira civarında olacaktır.' sözlerini kullandı.