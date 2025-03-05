Asgari ücret ve emekli maaşları enflasyon karşısında adeta eriyor

Sabit gelirlilerin alım gücünü azaltması nedeniyle büyük tehlike barındıran enflasyon Türkiye'de özellikle alt gelir gurubundaki çalışanlarda büyük kayıplara neden oluyor. Enflasyona bağlı mal ve hizmet giderleri artarken maaşın sabit kalması sonucu yaşanan alım gücü kaybı her ay katlanarak artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son enflasyon verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayında sabit gelirli vatandaşların ekonomik değer kaybı yüzde 7,42 erimiş oldu.

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14 bin 436 lira olan en düşük emekli maaşı bin 73 lira;

22 bin 104 lira olan asgari ücret de bin 640 TL eridi.

Bu fiyatlamalar sonrası iki ayda;

en düşük emekli maaşının değer karşılığı 13 bin 395 liraya;

net asgari ücret ise 20 bin 463 liraya gerilemiş oldu.

Alım-satım dengesini gözetmesi sebebiyle ticaretle uğraşanların gelirlerinin enflasyonla birlikte artabileceği öngörüsünde bulunan ekonomi uzmanlarının, buna karşın sabit gelirlilerin enflasyon karşısında değer kaybı ve alım gücü kaybı yaşadığına dikkat çekiyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar ile asgari ücretlilerin, bu enflasyon artışından en fazla zarara uğrayan kesimler olduğuna vurgu yapılıyor.