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Asgari ücret ve emekli maaşları enflasyon karşısında adeta eriyor

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Türkiye'deki asgari ücret ve emekli maaşları, yüksek seyreden enflasyon oranları karşısında değerini yitiriyor. 2025 yılı itibariyle geçerli maaşlardaki kayıp 1 Ocak'tan bu yana en düşük emekli maaşı bin 73 lira, asgari ücret ise 640 lira değer kaybına uğradı.

Sabit gelirlilerin alım gücünü azaltması nedeniyle büyük tehlike barındıran enflasyon Türkiye'de özellikle alt gelir gurubundaki çalışanlarda büyük kayıplara neden oluyor. Enflasyona bağlı mal ve hizmet giderleri artarken maaşın sabit kalması sonucu yaşanan alım gücü kaybı her ay katlanarak artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son enflasyon verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayında sabit gelirli vatandaşların ekonomik değer kaybı yüzde 7,42 erimiş oldu.

Bu hesaplama üzerinden

  • 14 bin 436 lira olan en düşük emekli maaşı bin 73 lira;
  • 22 bin 104 lira olan asgari ücret de bin 640 TL eridi.

Bu fiyatlamalar sonrası iki ayda;

en düşük emekli maaşının değer karşılığı 13 bin 395 liraya;
net asgari ücret ise 20 bin 463 liraya gerilemiş oldu.

Alım-satım dengesini gözetmesi sebebiyle ticaretle uğraşanların gelirlerinin enflasyonla birlikte artabileceği öngörüsünde bulunan ekonomi uzmanlarının, buna karşın sabit gelirlilerin enflasyon karşısında değer kaybı ve alım gücü kaybı yaşadığına dikkat çekiyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar ile asgari ücretlilerin, bu enflasyon artışından en fazla zarara uğrayan kesimler olduğuna vurgu yapılıyor.

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Asgari ücret ve emekli maaşları enflasyon karşısında adeta eriyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Erdogan gidinde akp kavimi acligi yoklugu kabul eder.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunun önüne şöyle geçilir: ÖNCE REFAH PAYI VERİRSİN SONRA ÇIKACAK ENFLASYON REFAH PAYINDAN YER. ama önce BİR YIL ÖNCEKİ enflasyon farkını verirsen sonraki sene artan enflasyon çalışanın maaşından götürür. sendikaların kesinlikle buna çalışması gerekir.

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