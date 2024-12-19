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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını Yaptı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 2025 için belirlenmesi gereken asgari ücretle ilgili işçi ve işveren taraflarının görüşleri değerlendiriliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Komisyonun ilk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı.

Üçüncü toplantı Bakan Işıkhan'ın başkanlığında başladı

Komisyon, üçüncü toplantısı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün 11.3'da başladı. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil etti. Komisyonun son toplantısı olması beklenen görüşmelerde ise işveren ve işçi taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısını Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Ekonomi
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