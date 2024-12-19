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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısından Sonra Beklentiler Artıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısından Sonra Beklentiler Artıyor
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yeni asgari ücret belirleme sürecinin devam ettiğini, yapılan toplantılarda rakam gündeme gelmediğini belirtti. Çalışanların geçim koşullarına dikkat çekerek, hükümet ve işverenin bir rakam açıklamasını talep etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi"

Ağar, komisyonun ikinci toplantısının ardından üçüncü toplantının gelecek hafta yapılacağını fakat bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "Olağanüstü çağrılar bazen sancılı olur, bazen hayırlı olur. Temennimiz hayırlı olması. Sabah TÜRK-İŞ'te Başkanlar Kurulu toplantısı yaptık. Toplantıda asgari ücret ile ilgili hepsinin görüşünü aldık. 11.30'da da komisyon toplantısına katıldık. Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.

"Biz para talep eden tarafız, para veren bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım"

Basın ve kamuoyunun sürekli TÜRK-İŞ'in rakam açıklamaması üzerine gündem oluşturduğunu söyleyen Ağar, "Basın olarak ne hükümet ne de işverenin rakam söylemesi için üzerinde durmuyorsunuz. Dolayısıyla biz hala aynı yerdeyiz. Biz para talep eden tarafız. Para veren ve hükümet bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım" şeklinde konuştu.

"Toplantıda gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğinden bahsettik"

Ağar, bugünkü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiğini hatırlatarak, "Görüşlerimizi sunduk, gerçekleşen enflasyondan bahsettik, gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğinden bahsettik. Bu ülkede yaşayan 8 milyon civarındaki arkadaşlarımız bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, çocuklarının ihtiyacını, tenceresini kaynatabilsin, evin giderini karşılayabilsin diyerek konuştuk. Bu söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor. Zaten bu rakamın tamamı çıksa bunu verme şansları yok. Bu kadar giderleri saymama rağmen bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu zaten biliyoruz. Bakanımız bizim görüşlerimizi aldı, işverenin görüşlerini aldı. Bu görüşleri gerek konfederasyon başkanımızla, TİSK, kendi konfederasyon başkanları ile bakanlığımız tekrar bir araya gelecekler. Önümüzdeki hafta hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi geçimlerini zaten kendileri biliyor"

İşçi heyetinde yer alan asgari ücretli çalışanların çalışmalarına devam ettiğini aktaran Ağar, "Bizim dört tane asgari ücretle çalışan arkadaşımız var. Onlar da şu an yanımızda. Bir tanesi sizin meslektaşınız, bir tane aşçı, kuaför ve taşeron işçisi arkadaşımız var. Arkadaşlarımız kendileri çalışmalarını yapıyorlar, bize bildirecekler. Biz de onu konfederasyon başkanımıza bildireceğiz. Bu arada hızlı bir gelişme olacak. Arkadaşlarımız da sonuç üzerinde çalışıyor. Biz de 'Ne istiyorsunuz' diye sormuyoruz. Kendi geçimlerini zaten kendileri biliyor" diye konuştu.

"Biz rakamı söylersek bu işin altından kalkamayız"

İşveren tarafının hiç rakam söylemediğini aktaran Ağar, "Biz parayı veren değiliz. Biz rakamı söylersek bu işin altından kalkamayız. Rakam söylemek en kolayı. Kamuoyunda bir sürü rakam söyleyenler var. Bu ücretler arasında yüksek belirten var, makul veren ve hiç kabul edilmeyecekler var. Bunlar oyalamadan başka bir şey değil. Artık milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok, bu milletin beklentilerini ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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