Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi

Milyonlarca çalışanın gözünü diktiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya TÜRK-İŞ katılmadı.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için yapılan üçüncü toplantısı başladı.
  • Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, üçüncü toplantıya katılmadı.
  • Yeni asgari ücretin bugünkü toplantıda hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla belirlenmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRK-İŞ TOPLANTIDA YİNE YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI: YÜZDE 25

CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise, işçi tarafı masada olmasa da taleplerin Bakanlık aracılığıyla komisyona yansıdığını söyledi. Develi, enflasyonla mücadele süreci ve 2026 sonu enflasyon beklentilerinin dikkate alındığını belirterek, yüzde 25 artış oranının öne çıktığını ifade etti. Develi, "Yüzde 20'lik bir artış işçi tarafını memnun etmeyecektir. Yüzde 30-35 bandı ise işveren açısından istihdamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle iki tarafı da dengeleyecek oran yüzde 25 olarak öne çıkıyor" dedi. Bu oranın kabul edilmesi halinde 2026 yılı asgari ücretinin net 27 bin 630 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

MİLYONLARI ETKİLEYEN BİR KARAR

Uzmanlar, asgari ücret artışının yalnızca asgari ücretlileri değil, bu seviyeye yakın maaş alan çalışanları, kıdem tazminatlarını ve birçok fiyat kalemini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

İşte 2026 yılı asgari ücret artış oranı ile ilgili tüm senaryolar:

  • YÜZDE 20:Yüzde 20'lik asgari ücret artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL oluyor.
  • YÜZDE 23: Yüzde 23'lük artış senaryosunda ise net ücret 27 bin 188 TL, brüt ise 31 bin 986 TL oluyor.
  • YÜZDE 25: Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.
  • YÜZDE 28: Eğer asgari ücret artışı yüzde 28 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 293 TL, brüt ücretin ise 33 bin 287 TL olması bekleniyor.
  • YÜZDE 28,5: Yayınlanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin enflasyona göre belirlendiği senaryolar da öne çıkıyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.
  • YÜZDE 30: Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir senaryoda ise 2026 için net ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL olması öngörülüyor.
  • YÜZDE 32,2: Asgari ücret artışı enflasyon beklentisine paralel olarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 29 bin 222 TL, brüt ücretin ise 34 bin 379 TL olması bekleniyor.
  • YÜZDE 35: Yüzde 35'lik bir zam üzerinde uzlaşılması sonucu ise 2026 yılı asgari ücretinin net 29 bin 841 TL, brüt 35 bin 107 TL olacağı hesaplanıyor.
  • YÜZDE 40: Yüzde 40'lık bir artış olması durumunda ise 2026 yılı için net ücret 30 bin 946, brüt ücret ise 36 bin 407 TL olacak.
