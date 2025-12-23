Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRK-İŞ TOPLANTIDA YİNE YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI: YÜZDE 25

CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise, işçi tarafı masada olmasa da taleplerin Bakanlık aracılığıyla komisyona yansıdığını söyledi. Develi, enflasyonla mücadele süreci ve 2026 sonu enflasyon beklentilerinin dikkate alındığını belirterek, yüzde 25 artış oranının öne çıktığını ifade etti. Develi, "Yüzde 20'lik bir artış işçi tarafını memnun etmeyecektir. Yüzde 30-35 bandı ise işveren açısından istihdamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle iki tarafı da dengeleyecek oran yüzde 25 olarak öne çıkıyor" dedi. Bu oranın kabul edilmesi halinde 2026 yılı asgari ücretinin net 27 bin 630 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

MİLYONLARI ETKİLEYEN BİR KARAR

Uzmanlar, asgari ücret artışının yalnızca asgari ücretlileri değil, bu seviyeye yakın maaş alan çalışanları, kıdem tazminatlarını ve birçok fiyat kalemini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

İşte 2026 yılı asgari ücret artış oranı ile ilgili tüm senaryolar: