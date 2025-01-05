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Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek

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Yıllık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü en düşük emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, son yıllarda asgari ücrete göre belirlenen en düşük emekli maaşının ocak ayı itibarıyla 15 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Özel sektörde maaş artışlarında referans olarak kullanılan bu rakam, son yıllarda en düşük emekli maaşının belirlenmesinde de etkili olmakta.

Yapılan araştırmalar, yıllara göre emeklilere ödenen en düşük maaşların asgari ücret ile orantılı arttığını gösteriyor. 2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu.

RAKAM ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMİŞTİ

Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 lira olarak kesinlik kazanmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

MASADAKİ MUHTEMEL SEÇENEK 15 BİN TL

SGK uzmanları, son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatarak, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (47)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

akp den iğreniyorum 22 yılımı çaldı oylarım haram olsun

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Haber YorumlarıVEFA:

Bizi bu hale getiren AKP değil, AKP payandasındaki dinci, bağnaz, gerici, yobaz takımıdır.Bunlar bugün AKP li, yarın başka bir naneli, asıl sorun insan kalitemiz, kültürel yapımızdır!!!

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Haber Yorumlarıemre null:

kiralar artışları durdurulmalı ya da emekli maaşı evi olup olmayana göre belirlenmeli evi olmayan düşük maaşlı emekliye ekstra kira desteği falan verilmeli Allah razı olsun en kötü Ak parti en iyi chp den 10 kat daha cömerttir daha halkçıdir daha sosyal devlet anlayışına sahiptir

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

ALLAH AKP'YE VE MHP'YE LÂNET ETSİN..

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

akp işçi düşmanıdır haklarını çaldı onlardan Allah birakmasin tezin alsin

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Bence iyi bir rakam, kilosu 500 liradan günde 1 kilo et alabilirler.. bu zamanda kim her gün 1 kilo et alabiliyor.. şükredin şükredin. Eskiden et mi vardı, gaz kuyruklarını unutmadık daha..

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Haber YorumlarıKara_kalem:

BU ÜLKEDE SADECE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN KESİM VAR DAHA SÜPER 3600-5000 ÇİFTÇİ İSTEĞE BAĞLI YAŞ HADDİ MALUL VB ÖDEME İLE EMEKLİ OLAN 15.830 ALACAĞIM 9800 İŞ GÜNÜ 33 SENE TAVANDAN ÖDEME YAPAN DA GELECEK ZAMAN İLE 15.700 ALACAK BU NASIL ADALET O ZAMAN BANA DA HAZİNE DESTEĞİ YASA REFAH PAYI VERİN 2020 YILINDA BAĞLANAN MAAŞ 2343 TL ASGARİ ÜCRET 2324 TL EN DÜŞÜK MAAŞ 709 TL YIL 2025 EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN TL ASGARİ ÜCRET 22 BİN BENİM MAAŞIM 15.830 ADALET BUMU NASIL BEN ASGARİ ÜCRETSİN ALTINA DÜŞTÜM

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İsrail'e fazla kızmayın Orada ölüp kurtuluyorsun Bizde ise can çekişmeye devam

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Haber YorumlarıHasan Turk:

İyiydi gerek yoktu emekli a haber izleyip bos bos oturuyor arti secimde kazandilar memnunlar cunku oylarini verdiler iktidara.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kesinlikle vermez Bakan Bey. Bu millet bunu hak etmedi. Ne olsunda enflasyon %87 lere geldi öncelikle buna bakmak lazım. 3 ay da enflasyonu ve piyasaları dengelemek mümkün iken yaptıklarınıza bakalım. Elimde Kooperatif market zincirleri olacak. TMO , bir çok kooperatif olacak ve 3-5 kisiye peşkeş çekeceğiz öyle mi piyasaları. Ihracat ihracat. Çocuklar meyve, sebze tanımadan büyüyorlar sayenizde. EKONOMİ ekibi neden tekrar geldi? sorunun cevabı yok. 14bin maaş 20bin kiraya mahkum oldu ülkem.

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