Asgari ücret ne kadar olacak? İktidarın masasında konuşulan rakam ilk kez ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, AK Parti kulislerinde konuşulan rakamlar ilk kez ortaya çıktı. İddiaya göre asgari ücret konusunda AK Parti kurmayları 8 bin ile 8 bin 300 TL arası bir rakamı telaffuz ediyor.

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu.

YÜZDE 50 ZAM İDDİASI

2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AK Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi olduğu belirtildi.

İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor.

"KAMUOYU BEKLENTİSİ 7 BİN 845 LİRA"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına göre "işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu" belirtilmişti.