Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

2026 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç resmen başlıyor. Halihazırda net 22.104 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artırılacağı, aralık ayında yapılacak görüşmelerle belirlenecek. Ekonomik tablo, enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu projeksiyonları doğrultusunda masada yüzde 20 ile yüzde 33'e yaklaşan farklı artış seçenekleri bulunuyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların mutabık kalacağı bir seviyeyı hedefliyoruz" dedi. Komisyonun Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantıya başlaması, ardından en az iki toplantı daha yaparak yılı bitirmeden yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 31-33 aralığında bulunuyor. Bu oran, işçi kesiminin "asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı" talebini güçlendiriyor. Ancak geçtiğimiz yıl, zam belirlenirken gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyon dikkate alınmıştı. Bu yıl da benzer yaklaşımın gündemde olduğu değerlendiriliyor. Ekonomi yönetimi, 2026 yılı için yüzde 13-19 seviyesinde bir enflasyon hedefliyor.

MASADAKİ RAKAMLAR

Ekonomik göstergeler ışığında farklı zam senaryoları öne çıkıyor:

%20 artış: Net asgari ücret ~ 26.500 TL

%25 artış: Net asgari ücret ~ 27.600 TL

%30 artış: Net asgari ücret ~ 28.700 TL

%33'e yakın artış: Net asgari ücret ~ 29.000 TL

Bu aralık, işverenlerin maliyet yükü ile çalışanların alım gücü arasındaki dengenin kritik noktası olarak değerlendiriliyor.

DİĞER KALEMLER DE GÜNCELLENECEK

Yeni asgari ücretle birlikte brüt rakam, SGK primleri, işveren maliyetleri ve vergi kalemleri de yeniden düzenlenecek. İşveren tarafı, maliyet yükünü hafifletmek amacıyla devlet desteklerinin artırılmasını talep ederken; işçi temsilcileri, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek ücretin "insan onuruna yakışır yaşam standardı sağlaması" gerektiğini vurguluyor.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun Aralık ayı içinde yapacağı görüşmelerin ardından kararın Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.