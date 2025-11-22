Haberler

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de 2026 asgari ücreti için hazırlıklar sürerken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yüzde 20 ile 30'un üzerinde değişen zam seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor. Mevcutta net 22.104 TL olan asgari ücret için masadaki rakamlar 26 bin TL ile 29 bin TL arasında değişiyor.

  • 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için artış oranları yüzde 20 ile yüzde 33 arasında değerlendiriliyor.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık 2025'te toplanacak ve yeni asgari ücreti belirleyecek.
  • Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

2026 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç resmen başlıyor. Halihazırda net 22.104 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artırılacağı, aralık ayında yapılacak görüşmelerle belirlenecek. Ekonomik tablo, enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu projeksiyonları doğrultusunda masada yüzde 20 ile yüzde 33'e yaklaşan farklı artış seçenekleri bulunuyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların mutabık kalacağı bir seviyeyı hedefliyoruz" dedi. Komisyonun Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantıya başlaması, ardından en az iki toplantı daha yaparak yılı bitirmeden yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 31-33 aralığında bulunuyor. Bu oran, işçi kesiminin "asgari ücret en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılmalı" talebini güçlendiriyor. Ancak geçtiğimiz yıl, zam belirlenirken gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyon dikkate alınmıştı. Bu yıl da benzer yaklaşımın gündemde olduğu değerlendiriliyor. Ekonomi yönetimi, 2026 yılı için yüzde 13-19 seviyesinde bir enflasyon hedefliyor.

MASADAKİ RAKAMLAR

Ekonomik göstergeler ışığında farklı zam senaryoları öne çıkıyor:

  • %20 artış: Net asgari ücret ~ 26.500 TL
  • %25 artış: Net asgari ücret ~ 27.600 TL
  • %30 artış: Net asgari ücret ~ 28.700 TL
  • %33'e yakın artış: Net asgari ücret ~ 29.000 TL

Bu aralık, işverenlerin maliyet yükü ile çalışanların alım gücü arasındaki dengenin kritik noktası olarak değerlendiriliyor.

DİĞER KALEMLER DE GÜNCELLENECEK

Yeni asgari ücretle birlikte brüt rakam, SGK primleri, işveren maliyetleri ve vergi kalemleri de yeniden düzenlenecek. İşveren tarafı, maliyet yükünü hafifletmek amacıyla devlet desteklerinin artırılmasını talep ederken; işçi temsilcileri, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek ücretin "insan onuruna yakışır yaşam standardı sağlaması" gerektiğini vurguluyor.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun Aralık ayı içinde yapacağı görüşmelerin ardından kararın Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Haberler.com
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Vatandaşın refahını artıracak göt yok Muhteşem Türkiye yüzyılı

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıChorlu:

Bir AK Parti li olarak söylüyorum. Son iki senedir Hükümet Çalışan işçi sınıfı ve İşçi emeklisi ile John Benjamin Toschak geçiyor. Gidişat her geçen gün kötüye gidiyor.

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Chorlu: son 2 yıldır mı ? 10 yıldır olmasın. Ülke yönetimin kötü yönetilmeye başlandığı yılların başı. Siz 2 yılda uyandınız, ama uyanamayanlar hala var. Ülkenin kötü yönetildiğini bilinmesine ragmen, menfaat,güç,koltuk sevdasına milyonlarca insanın hayata umut ışığını söndürülmesinde emeğiniz çok net.

yanıt32
yanıt3
Haber YorumlarıNaçizane yorumcu:

Hangi partili olduğunuzu söylemeseydiniz iyi olurdu. Hadi yanlış seçim yapmışsısınız, bari şikayet etmeyin, sizde çıkar telefonunu falan deseydiniz.

yanıt18
yanıt1
Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

beter ol lan terorist

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıSERHAT KOCAKAYA:

asgariye 5 bin zam yaparlar kira olur 30 bin ekmek olur 30 tl ulaşım zam yer yemek artar kısacası 5 bin zam alacağız diye bizi bikmekten beter edecekler!!!

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali batuk:

Çok güzel algı yapıyorsunuz. Bu kadar da yalamayın bece

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Benim tahminim 27500 tl olacak gecen sene de 22000 TL tahmin yapmıştım ve tahminlerim hiç sasmaz hep tutar

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

o bile çok , aslında bek meselesi bence zam falan verilmesin .

yanıt8
yanıt3
Haber YorumlarıŞükrü Tan:

O zaman bundan sonra hiç komisyona falan gerek yok direk sana sorsunlar

yanıt5
yanıt0
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.