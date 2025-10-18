Haberler

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonların gözü yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamda. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminden edindiği kulis bilgileri doğrultusunda asgari ücret tahminini paylaştı. Karakaş, asgari ücretin en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olabileceğini belirterek, "Kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğini öngörüyorum" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılının ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücret zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, ekonomi yönetiminden edindiği kulis bilgileri ve analizler doğrultusunda tahmini rakamları paylaştı.

ZAM ORANI İÇİN YÜZDE 25 İLE YÜZDE 30 ARALIĞI

Karakaş, daha önceki süreçte ekonomi yönetiminin yüzde 20'lik bir zammı öngördüğünü, ancak bu oranın son süreçte yumuşatıldığını belirtti. Güncel beklentilere göre Karakaş zam oranına ilişkin tahminini "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu." ifadeleriyle özetledi.

YENİ NET ASGARİ ÜCRET 29 BİN TL'Yİ GÖRMEYECEK

Tahmin edilen artış oranlarıyla birlikte, mevcut net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin alacağı yeni değerler de belli oldu. Yeni artışla birlikte net asgari ücretin en yüksek 28 bin – 28 bin 500 TL civarında olacağını ifade eden Karakaş, "29 bin TL bandına yaklaşabilir ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Eğitim sistemi sil baştan! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun detayları

Eğitim sistemi sil baştan! 2 yılda lise diploması alınabilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor

Mahkemeden yeni CHP hamlesi! YSK apar topar toplanıyor
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor

Mahkemeden yeni CHP hamlesi! YSK apar topar toplanıyor
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.