Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılının ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücret zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, ekonomi yönetiminden edindiği kulis bilgileri ve analizler doğrultusunda tahmini rakamları paylaştı.

ZAM ORANI İÇİN YÜZDE 25 İLE YÜZDE 30 ARALIĞI

Karakaş, daha önceki süreçte ekonomi yönetiminin yüzde 20'lik bir zammı öngördüğünü, ancak bu oranın son süreçte yumuşatıldığını belirtti. Güncel beklentilere göre Karakaş zam oranına ilişkin tahminini "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu." ifadeleriyle özetledi.

YENİ NET ASGARİ ÜCRET 29 BİN TL'Yİ GÖRMEYECEK

Tahmin edilen artış oranlarıyla birlikte, mevcut net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin alacağı yeni değerler de belli oldu. Yeni artışla birlikte net asgari ücretin en yüksek 28 bin – 28 bin 500 TL civarında olacağını ifade eden Karakaş, "29 bin TL bandına yaklaşabilir ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğini tahmin ediyorum." dedi.