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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki bakanla sürpriz görüşme! Masada asgari ücret ve EYT var

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18:15'te Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesindeki sürpriz zirvede, EYT ve asgari ücret zammı ele alınacak.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

Bu kapsamda yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı maratonunu başlatıyor. Bilgin yarın Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacak. Zirvede Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirlenecek.

Milyonların gözü bu görüşmeye çevrilmişken bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18:15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek. Yarın yapılacak asgari ücret toplantısı öncesindeki sürpriz zirvede, EYT ve asgari ücret zammı ele alınacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak. EYT düzenlemesi için de Bakan Bilgin son açıklamasında aralık ayını işaret etmiş ve uygulamanın yeni yılda yürürlüğe girebileceğini açıklamıştı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati Vedat Bilgin Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ferfer:

bir zamanlar dedelerimiz bekliyordu sonra babalarımız bekledi şimdide biz bekliyoruz halimiz düzelecek de insanca yaşayacaz diye anladımki boşa bekliyoruz uyanmadığımız sürece bizden sonrada çocuklarımız beklemeye başlayacak birileri yutarken birileri hep yutkunmaya devam edecek

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ferfer:

sağlık bakanımızdan promosyon ödemeleriyle alakalı bir açıklama bekliyoruz bugün sivas için ödenmesi gereken tutar bakanın açıklama yapacağı iddiasıyla iptal edildi çalışanlar haber bekliyor ne zaman açıklama olacak vatandaş bi işi aylarca beklemekten bıktı yav

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