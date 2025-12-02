Haberler

Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu komisyonla ilgili yeni teklifi görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sonrası Atalay, "Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bu yıl katılmayacaklarını duyuran TÜRK-İŞ'e, Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni bir formül önerildi. Buna göre komisyonun; 5 işveren, 5 işçi ve hükümeti temsilen 1 isimden oluşması planlanıyor. Teklif, dün Atalay'a sunuldu.

TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Komisyon teklifini değerlendirmek üzere TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün saat 10.00'da Ankara'da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Atalay, "Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Atalay sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Geçen sene verilen rakam ortada. Geçen seneden yüzde 14 asgari ücretlinin alacağı var. Güvensizlikte üçüncü TÜİK çıkar bir araştırmaya konsa.

TÜRK-İŞ KOMİSYONA KATILACAK MI?

Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor. Çalışma bakanının önerdiği formül olsa da onların, hükümetin dediği olacak. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Adil olmuyor. Resmi gelsin ona göre hareket edelim."

MEVCUT YAPI YARIM ASIRDIR UYGULANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi.

Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI

2024'te ara zam yapılmayan asgari ücret 22.104 TL seviyesinde. Ekonomik göstergeler teknik olarak %16–20'lik artışa işaret etse de kira, gıda ve giyim fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle %25 zam en güçlü ihtimal. Bu durumda yeni net asgari ücret 27.500–28.000 TL bandına çıkacak.

Yıllara göre değişim:

  • 2021: 2.825 TL
  • 2022: 4.253 TL → 5.500 TL
  • 2023: 8.506 TL → 11.402 TL
  • 2024: 17.002 TL
  • 2025: 22.104 TL
500
