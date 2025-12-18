Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücret açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılı için asgari ücret belirleme çalışmalarının sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan, konfederasyon başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından bu sürece dair bilgiler paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenme sürecinin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmelerle devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün yaptığı anımsatılarak, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin hazırladığı raporları komisyonla paylaştığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ziyaretin ardından, devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan, konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona iletti. Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir."

