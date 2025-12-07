Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

MetroPOLL Araştırma'nın kasım ayı sonuçları, asgari ücret artışı konusunda toplumun büyük bölümünün aynı görüşte birleştiğini gösterdi. Ankete göre katılımcıların yüzde 74,5'i, siyasi parti ayrımı olmaksızın net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL'ye çıkarılması gerektiğini savundu. Bu talebe AK Parti seçmeninin yüzde 66'sı, CHP seçmeninin yüzde 85'i, MHP seçmeninin yüzde 68'i destek verdi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ NE KADAR OLMALI?"

28 ilde tabakalı örnekleme yöntemiyle 15–21 Kasım 2025 tarihleri arasında bin 830 kişiyle yapılan araştırmada, "Asgari ücret en az ne kadar olmalıdır?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 74,5'i yüzde 50 zam yapılmasını isterken, yüzde 4,3'ü yüzde 10 zam, yüzde 4,4'ü ise yüzde 20 zam yapılmasını uygun buldu. Yıllık enflasyona denk gelen yüzde 33'lük artışı savunanların oranı yüzde 10,5 olarak ölçüldü; yüzde 6,3 ise görüş bildirmedi.

TABLO BENZERLİK GÖSTERDİ

Parti seçmenleri arasında da tablo benzerlik gösterdi. En az yüzde 50 artış isteyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 66,2, CHP'de yüzde 85,3, MHP'de yüzde 68,6, İYİ Parti'de yüzde 77, DEM Parti'de yüzde 82,4 olarak kaydedildi.

Enflasyon oranında artışı savunanların oranı ise AK Parti seçmeninde yüzde 16,4, CHP'de 4,3, MHP'de 10,5, İYİ Parti'de 7,4, DEM Parti'de 4,6 olarak ölçüldü.