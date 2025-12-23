Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

2026'DA ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için geçerli asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, "Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz." dedi.

IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRETTE ESAS OLAN, ERİYİP GİTMEMESİ

Bakan Işıkhan şunları söyledi: "Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir.

Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir.

Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."