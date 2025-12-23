Haberler

Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yeni asgari ücreti açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." dedi.

  • 2026 yılı için asgari ücret net 28 bin 75 lira ve brüt 33 bin 30 lira oldu.
  • Asgari ücret 2026 yılı için yüzde 27 zam aldı.
  • Asgari Ücret Desteği 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için geçerli asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, "Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz." dedi.

IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRETTE ESAS OLAN, ERİYİP GİTMEMESİ

Bakan Işıkhan şunları söyledi: "Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir.

Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir.

Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

RIZGAR:

Hadi bakalımmmm. Asgari ücretliden alıp Başöğretmen ve Uzman öğretmen lere verin. Yazıklar olsun.

Hakan Hakan:

Sen de oku sende ol, aha üniversite aha sınavlar kim diyo sana kariyer yapma diye, adı üstünde asgari ücret, serbest piyasa önün açık

akın emre:

Herkesi ücreti konuşuyor da işin yapılış şeklini konuşan 1 kişi yok.Yanlış bakıyorsunuz ben sizi 2 saat 4 gün çalıştırsam 28k versem dua ederdiniz. Avrupa 4 gün çalışma sistemine geçti. 5-6 saat çalışıyorlar. İşin yapılış yöntemi, mobbing vb konuşulmalı

ŞEY:

Emekçi ezilmiş kimin umrunda

Seyhmus Aydin:

Bu bize hak mustahaktir çok bile yapt

Lokman Babacan:

28 normal enflasyonu bastırmak için mecburen fazla artirmamak gerekir

Uzman Yorumcu:

çocukluğunda öğretmenler seni fena acıtmış..! beşli çetelere,faiz lobisine ödenen trilyonlar dururken öğretmenlerin yediği lokma gözüne battı..! seni türk hekimlerine havale ediyorum..!

aykut.mcse:

Öğretmenin maaşına dil uzatacağına sana bu kadar zammı reva gören reisine saydır bakalım. Tabi yerse.

okkes bartik:

o zaman hazır olun iğneden ipliğe zam

Hakan Demir:

30 bile değil he , valla yazık bu insanlara 650 dolar ediyor,

