Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıkladı. Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 lira, net rakam ise 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Ara zam oranı yüzde 34 artışla gerçekleştirildi.

Asgari ücret 2023 ara zam oranı belli oldu

Bakan Işıkhan: "Brüt asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Brüt asgari ücretin tutarı 13 bin 404 lira, net rakam ise 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üçüncü toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; Yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

Bakan Işıkhan burada yaptığı açıklamada, Kamu kesimini temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in bürokratlarına, Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ayrıca, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'a görüşmelerdeki yapıcı tavırları ve pozitif yaklaşımlarından dolayı şükranlarını dile getiren Işıkhan, "Bu süreçte TİSK başkanımız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere özellikle son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketindeki destekler bunlardan birkaçıdır. Sosyal diyaloğa olan inancıyla, işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşhir konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda TÜRK-İŞ başkanımıza gösterdiği samimi yaklaşım, işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutum ve sendikacılıktaki deneyimleriyle süreci katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.

"Asgari ücreti hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki sözlerini de hatırlatan Işıkhan "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette asgari ücreti hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettik. Bundan sonra atacağımız adımlarda Türkiye yüzyılını, emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatının tüm şartlarını, istişare, ortak akıl ve işbirliğiyle işletmeye mevcut olan ve önümüze çıkacak tüm sorunları da aynı metot ve kararlılıkla çözmeye niyet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Brüt asgari ücretin tutarı 13 bin 404 lira, net rakam ise 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir"

Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatının tüm taraflarına hayırlara vesile olmasını dileyen Işıkhan, "Şunu sevinerek açıklamak isterim ki Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki çalışmalarımız, işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum; 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücretin tutarı 13 bin 404 lira, net asgari ücret ise 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığınız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz"

Asgari ücretin 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat arttırdıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. İşçimize 6 ay 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren bir yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. Özellikle şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve liderliği bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur" şeklinde konuştu.