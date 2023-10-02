Asgari ücret ocakta ne kadar olacak? İşte masadaki 2 farklı zam senaryosu

Asgari ücretliler yeni yıl zammını heyecanla beklerken, yapılacak artışla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Ocak ayında OVP'de belirlenen yıl sonu enflasyon tahminine göre zam yapılması durumunda asgari ücret 15 bin 707 liraya, memur zammının referans alınması durumunda 17 bin 41 liraya yükselecek.

Vatandaşın geçim sıkıntısı artınca geçen yıl olduğu gibi bu yılda temmuzda asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Seçim sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun almış olduğu kararla yeni asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 400 liraya çıkarıldı. Asgari ücrete yeni zam ise yılbaşında yapılacak. Asgari ücrete ocak ayında yapılacak yeni zam için masada 2 farklı formül bulunuyor. Zam enflasyona göre yapılırsa yeni asgari ücret 15 bin 707 liraya, memur zammına göre yapılırsa 17 bin 41 liraya çıkacak. İşte detaylar...

OVP'DE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmıştı.

MASADA 2 FARKLI ORAN BULUNUYOR

Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak çıkıyor. Böylece memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ile yapılacak zam oranı da yüzde 49,46 olarak karşımıza çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında enflasyona göre zam yapılması durumunda asgari ücret yüzde 37.76 oranında artacak. Böylece asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkacak. Memur zammının referans alınması durumunda ise asgari ücret yüzde 49,46'lık zamla 17 bin 41 liraya çıkacak.