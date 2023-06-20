Asgari Ücret 11 Bin 402 Lira Olarak Belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 11 bin 402 lira olacağını açıkladı. Işıkhan, "Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde, refah payı içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 11 bin 402 lira olacağını açıkladı. Işıkhan, "Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde, refah payı içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, "İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Enflasyon belli bir noktaya gelir de bu alım gücümüzü korumaya devam ederiz. Hem asgari ücreti artırıp, enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bugün saat 11.00'de üçüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ev sahipliğinde TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol bir araya geldi.

Işıkhan, görüşme sonrasında asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapıldığını, böylelikle altı aylık asgari ücret tutarının 11 bin 402 lira olduğunu duyurdu.

VEDAT IŞIKHAN: "YAPTIĞIMIZ BU ARTIŞLA YÜZDE 34 GİBİ ENFLASYON ORANININ HAYLİ ÜZERİNDE ARA ZAMMI GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Vedat Işıkhan, görüşme sonrasına düzenlenen basın toplantısında şunları kaydetti:

"Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yine asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları, aziz milletimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira; net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde, refah payı içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2022 yılına göre, nominal olarak 61 kat artırdık, reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca, şunu da açıklamak istiyorum; geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini, önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. Özellikle şunu tekrardan ifade etmek istiyorum ki, 21 yılda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve liderliğinde bu sonucun uzlaşı ile elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur. Emekçiyi koruyan, üretimi, istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

ATALAY: "İNŞALLAH BU ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINIR"

Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik, Bakan Bey rakamı açıkladı. Şimdi geçen sene temmuz ayında ara zamda yüzde 30 civarında asgari ücrete zam verilmişti. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34. Dün gece de Sayın Cumhurbaşkanımız ile uzun bir görüşme yaptık. Özellikle kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Enflasyon belli bir noktaya gelir de bu alım gücümüzü korumaya devam ederiz. Hem asgari ücreti artırıp, enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Bizim çalışanlar olarak pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz bu."

AKKOL: "BU RAKAMI TEŞKİLATIMIZ OLARAK EVET DEMENİN MEMNUNİYETİ İÇİNDEYİM"

Özgür Burak Akkol da şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal diyalog içinde, çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan, dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak hem çalışanlarımızı emekçilerimizi hem de istihdamımızı gözeten bu rakamı teşkilatımız olarak evet demenin memnuniyeti içindeyim."