ASELSAN zirvede, Şekerbank dibi gördü! İşte haftanın Borsa raporu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,67 artışla 10.642,60 puandan tamamladı. Hafta boyunca en düşük 10.413,24 puan, en yüksek ise 10.783,10 puan seviyeleri görüldü.
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok yükselen hissesi yüzde 24,44'lük primle 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. oldu. Şirketi yüzde 20,29'luk artışla Grainturk Holding A.Ş. ve yüzde 18,36'lık yükselişle Destek Finans Faktoring A.Ş. izledi.
EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
Haftanın en çok değer kaybeden hissesi ise yüzde 11,59 düşüşle Şekerbank oldu. TAV Havalimanları Holding A.Ş. yüzde 6,92, KUYAŞ Gayrimenkul ise yüzde 5,21 oranında değer kaybetti.
SEKTÖREL ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ
Mali endeks bu hafta yüzde 1,86 artarak 13.806,06 puana, sanayi endeksi yüzde 3,11 yükselişle 13.524,47 puana çıktı. Teknoloji endeksindeki yüzde 7,71'lik yükseliş dikkat çekerken, endeks 24.756,41 puana ulaştı. Hizmetler endeksi ise yüzde 2,10 prim yaparak 10.453,47 puan oldu.
ASELSAN ZİRVEDE
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, 835 milyar 392 milyon liralık değeriyle ASELSAN oldu. ASELSAN'ı 588 milyar lira piyasa değeriyle Garanti BBVA ve 441 milyar 500 milyon lira ile Koç Holding takip etti.