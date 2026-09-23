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ASELSAN, ROKETSAN ile hava savunmaya 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzaladı

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ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Sözleşme, ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla duyuruldu.

ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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