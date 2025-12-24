Türk savunma devi ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, son dönemde ortaya koyduğu ihracat başarılarıyla yılı bu alanda rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 42'nci sırada yer alan ASELSAN, ilk 30'a ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu hedefe ulaşmada yüksek katma değerli ihracat önemli bir yer tutuyor.

ASELSAN'ın ihracat konusunda attığı adımların olumlu sonuçları son yıllarda yurt dışı satışlara ve ihracata yönelik bakiye siparişlere yansıdı.

Şirket, kamuoyuna açıklanan 9 aylık finansal göstergelerine göre, bu yıl çok sayıda ihracat sözleşmesi imzaladı ve 1 milyar 448 milyon dolarlık yurt dışı satış kaynaklı bakiye sipariş oluşturdu.

Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında artışa karşılık geliyor. Yeni imzalanan sözleşmelerin yaklaşık yüzde 25'i de doğrudan ve dolaylı yurt dışı satış içeriyor.

Eylül sonu itibarıyla şirketin toplam bakiye siparişlerinin yüzde 14,2'si ihracat sözleşmelerinden oluştu.

ASELSAN, bu gelişmelerle yıl içinde yeni ihracat sözleşmelerinin büyüklüğü ve bunların bakiye siparişindeki payında yeni rekorlara ulaştı.

Şirketin yurt dışından aldığı yeni işlerde 2021 yılından bu yana düzenli artış yaşanıyor. 2021'de 267 milyon dolar olan bu tutar 2022'de 415, 2023'te 601, 2024'te 1 milyar 17 milyon dolara ulaştı.

Yılın 9 ayındaki bu güçlü performans yılın geri kalanında da sürdü. ASELSAN, söz konusu bilanço döneminin dışında da 564 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Polonya ile elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin yapılan 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi şirketin tek kalemde imzaladığı en büyük yurt dışı satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bu sözleşmelerle birlikte 2025 yılında yapılan ihracat sözleşmelerinin büyüklüğü 2 milyar 12 milyon doları buldu.

Söz konusu sözleşmelerin ciroya yansımasıyla birlikte ASELSAN'ın 2026 yılında ihracat gelirlerinde yaklaşık 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İhracatın kompozisyonu da değişiyor

ASELSAN'ın 2020-2022 döneminde yüzde 8-10 olan bakiye siparişlerdeki ihracat oranının orta vadede yüzde 20-25 bandına çıkarılması hedefleniyor. 2025 yılında imzalanan yeni sözleşmelerin önemli kısmının ihracat olması da bu hedefi destekliyor.

Şirketin ihracat kompozisyonunda da son yıllarda önemli bir değişim yaşanıyor.

ASELSAN, 2015-2019 döneminde ihracatta telsiz, elektro-optik ve yedek parça ağırlıklı sözleşmeler yaparken, 2020-2023 yıllarında İHA faydalı yükleri (elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi/kameralar), akıllı mühimmatlar öne çıkmaya başladı. Son 2 yılda ise elektronik harp, hava savunma ve modernizasyon ağırlıklı ürünlerle ihracatın katma değer seviyesi daha da yukarıya çıkarıldı.

İhracatta son dönemde Avrupa ve NATO ülkeleri en hızlı büyüyen pazar olarak öne çıkıyor. Özellikle son 2 yılda Avrupa ülkeleriyle yapılan sözleşmeler bakiye siparişlerde önemli yer tutmaya başladı. Polonya ile yapılan 410 milyon dolarlık son sözleşme ise süreçte önemli bir kilometre taşı oldu.