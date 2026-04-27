ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yücel, Malatya'da öğrencilerle buluştu

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, Malatya'da "İhtisas Akademisi" programı kapsamında öğrencilerle buluştu.

Yücel, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İnönü Üniversitesi iş birliğinde, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademisi" programına katıldı.

Yücel, buradaki konuşmasında ASELSAN'ın Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yer aldığını belirtti.

ASELSAN'ın 50. yılını geride bıraktığını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Şimdi ise önümüzdeki 50 yılın temellerini atıyoruz. ASELSAN bu yıl itibarıyla dünyada sayılı savunma sanayi şirketleri arasında zannediyorum ki 11. sıraya yükseldi. Türkiye'nin en değerli şirketi oldu. Bununla yetinmiyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz."

ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulduğunu hatırlatan Yücel, şöyle devam etti:

"En çok savunma sanayi çalışanı istihdam eden şirket belki değiliz ama en çok mühendis istihdam eden şirketiz. Ciddi bir mühendis gücümüz var. Sürekli güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz. Sürekli ihracat kapasitemiz artıyor. Yurt dışına açılıyoruz, sanırım 98 ülkeye ulaştık. Dokunduğumuz ülke sayısı 98'i buldu. Malatya'da deprem sonrası bir şirket kurduk."

TÜGVA Malatya İl Başkanı Muhammed Malik Çiftçi de ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı'nın öğrencilerle buluşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Gençlerimizin sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Ortaokuldan üniversiteye kadar uzanan 11 farklı alanda gençlerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.