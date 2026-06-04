ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2026-2033 yılları arasında yapılacak.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.