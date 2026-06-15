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ASELSAN 114,7 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı

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ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılara radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA/İDA faydalı yüklerinin ihracatı için toplam 114,7 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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